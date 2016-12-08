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ПАОК переиграл «Слован» и вышел плей-офф Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четверг греческий ПАОК на своем поле переиграл чешский «Слован» со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Счет в матче на 29-й минуте открыл полузащитник ПАОК Гарри Родригес. На 67-й минуте Димитриос Пелькас удвоил преимущество греческой команды.

Российский нападающий «Слована» Николай Комличенко провел на поле все 90 минут.

В параллельном матче группы «Карабах» дома уступил итальянской «Фиорентине» со счетом 1:2.

Таким образом, «Фиорентина» набрала 13 очков и заняла первое место в группе J. На втором месте финишировал ПАОК, набравший 10 очков. «Карабах», имея в активе 7 очков, занял третье место в группе и покинул розыгрыш Лиги Европы.

Матч

ПАОК - Слован Лб - 2:0 (1:0)

Голы

Родригес 29 (1:0). Пелкас 67 (2:0).

Состав

ПАОК: Гликос, Креспо, Леовац, Варела, Цимирот, Пелкас, Каньяс, Леонардо, Родригес, Джалма, Атанасиадис

Слован Лб: Дубравка, Цоуфал, Бартошак, Покорны, Карафиат, Фолпрехт, Брейте, Экпай, Вух, Шевчик, Комличенко

Место и дата

08 декабря 19:00, Тоумба, Онлайн-трансляция

Матч

Карабах - Фиорентина - 1:2 (0:0)

Голы

Весино 60 (0:1). Рейналдо 73 (1:1). Кьеза 76 (1:2).

Состав

Карабах: Шехич, Аголли, Гусейнов, Гурбанов И., Садыхов, Гараев, Муарем, Кинтана, Амиргулиев, Алмейда, Ндлову

Фиорентина: Тэтэрушану, Томович, Оливейра, Астори, Гонсало, Кристофоро, Весино, Бадель, Кьеза, Бернардески, Бабакар

Место и дата

08 декабря 19:00, Стадион Олимпийского комплекса, Онлайн-трансляция

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