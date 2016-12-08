ПАОК переиграл «Слован» и вышел плей-офф Лиги Европы
В четверг греческий ПАОК на своем поле переиграл чешский «Слован» со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы.
Счет в матче на 29-й минуте открыл полузащитник ПАОК Гарри Родригес. На 67-й минуте Димитриос Пелькас удвоил преимущество греческой команды.
Российский нападающий «Слована» Николай Комличенко провел на поле все 90 минут.
В параллельном матче группы «Карабах» дома уступил итальянской «Фиорентине» со счетом 1:2.
Таким
образом, «Фиорентина» набрала 13 очков
и заняла первое место в группе J.
На
втором месте финишировал ПАОК, набравший
10 очков. «Карабах», имея
в активе
7 очков, занял третье место в группе и
покинул розыгрыш Лиги Европы.
Матч
Голы
Родригес 29 (1:0). Пелкас 67 (2:0).
Состав
ПАОК: Гликос, Креспо, Леовац, Варела, Цимирот, Пелкас, Каньяс, Леонардо, Родригес, Джалма, Атанасиадис
Слован Лб: Дубравка, Цоуфал, Бартошак, Покорны, Карафиат, Фолпрехт, Брейте, Экпай, Вух, Шевчик, Комличенко
Место и дата
08 декабря 19:00, Тоумба, Онлайн-трансляция
Матч
Карабах - Фиорентина - 1:2 (0:0)
Голы
Весино 60 (0:1). Рейналдо 73 (1:1). Кьеза 76 (1:2).
Состав
Карабах: Шехич, Аголли, Гусейнов, Гурбанов И., Садыхов, Гараев, Муарем, Кинтана, Амиргулиев, Алмейда, Ндлову
Фиорентина: Тэтэрушану, Томович, Оливейра, Астори, Гонсало, Кристофоро, Весино, Бадель, Кьеза, Бернардески, Бабакар
Место и дата
08 декабря 19:00, Стадион Олимпийского комплекса, Онлайн-трансляция