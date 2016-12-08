Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  СКА1 : 1Динамо Москва
Футбол  Заря0 : 0Манчестер Юнайтед
Баскетбол  Милан- : -ЦСКА
Хоккей  ЦСКА3 : 1Витязь
Футбол  Алкмар1 : 0Зенит
Футбол  Ницца- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

СК РФ: Более 60 спортсменов допрошено по делу об антидопинговом скандале

Источник:  Р-СпортКомментарии

И.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко рассказала, что следователи допросили более 60 спортсменов по делу о нарушении антидопинговых правил, в ряде регионов проведены обыски.

«В Следственном комитете Российской Федерации продолжается расследование уголовных дел о нарушении антидопинговых правил. Сегодня в рамках этих уголовных дел в ряде регионов Российской Федерации проведены обыски. На сегодняшний день допрошено свыше 60 спортсменов, среди которых Т.Чернова, О.Каниськина, А.Чичерова, Т.Белобородова и другие», – приводит слова Петренко агентство «Р-Спорт».

Также и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ сообщила, что в рамках расследования были допрошены сотрудники Минспорта России, РУСАДА, ВФЛА, Антидопингового центра и Центра олимпийской подготовки Мордовии по спортивной ходьбе. Дополнительно следователи допросили бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных, советника министра спорта по антидопинговым вопросам Наталью Желанову и бывшего старшего тренера сборных команд России по легкой атлетике Алексея Мельникова.

«Вместе с этим российскими следователями исполняется запрос о правовой помощи Суда большой инстанции Парижа по уголовному делу в отношении должностных лиц Международной ассоциации легкоатлетических федераций, обвиняемых в коррупции за сокрытие фактов употребления допинга спортсменами. В этой связи в Уфе проведены допросы спортсменки Лилии Шобуховой и ее супруга, являющегося одновременно ее тренером», – добавила Петренко.

Напомним, независимая комиссия WADA в ноябре прошлого года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хайо Зеппельт: Я совсем не против РоссииХайо Зеппельт: Я совсем не против РоссииПрестижные международные награды журналистам, занимающейся расследовательской журналистикой, вручали в Таллинне в минувшую среду.Роман Власов: Надеюсь, наше руководство сделает все необходимое в связи с докладом МакларенаРоман Власов: Надеюсь, наше руководство сделает все необходимое в связи с докладом МакларенаГеннадий Зюганов: Доклад Макларена – полная туфтаСегодня в Центральном выставочном зале «Манеж» проходит олимпийский бал. Корреспондент «Советского спорта» пообщался с Председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадием Зюгановым.Елена Вяльбе: Норвежцы тренируются очень сильно. Не верю в то, что они - реальные допингистыПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не верит в то, что сборная Норвегии добивается успехов благодаря приему запрещенных препаратов.Томас Бах: Если люди были частью системы манипуляций в Сочи, я не хотел бы видеть их на будущих ОлимпиадахПрезидент МОК Томас Бах не осведомлен о содержании второй части доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, которая должна быть представлена 9 декабря.WADA недовольно назначением Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДАВсемирное антидопинговое агентство (WADA) резко отрицательно отреагировало на назначение двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой руководителем наблюдательного совета РУСАДА.Виталий Смирнов: Через сутки мы будем знать содержание доклада Макларена, не будем гадать на кофейной гущеГлава Национальной общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов поделился ожиданиями от расширенного доклада канадского юриста Ричарда Макларена, который будет представлен 9 декабря.Дмитрий Песков: Кремль будет защищать «чистых» спортсменов и последовательно бороться с допингомПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти продолжат последовательную борьбу с допингом.Павел Колобков: В нашей стране объявлена война допингуМинистр спорта РФ Павел Колобков рассказал о произошедших изменениях национальной антидопинговой политики.Александр Жуков: Российские легкоатлеты не были допущены на Олимпиаду по надуманным предлогамГлава Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал отстранение сборной страны по легкой атлетике от международных соревнований.Сергей Шубенков: Ничего нового Макларен не расскажетЧемпион мира, барьерист Сергей Шубенков поделился ожиданиями в преддверии публикации второй части доклада главы Независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.Апокалипсис завтра. 9 вопросов о докладе Макларена 9 декабряАпокалипсис завтра. 9 вопросов о докладе Макларена 9 декабря«Армагеддон», не состоявшийся в шахматном матче на первенство мира, не исключено поджидает в скором времени весь российский спорт.Артем Пацев: Нужно обжаловать решение УЕФА по Еременко. В любом случае, Роман ничего не потеряетЮрист Артем Пацев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, считает необходимым обжаловать решение УЕФА. Напомним, что ранее Еременко был дисквалифицирован на два года.МОК продлил санкции в отношении России до вынесения решения по докладу МакларенаМеждународный олимпийский комитет (МОК) продлил временные санкции в отношении России по поводу обвинений в массовом употреблении допинга. Окончательное решение по этому поводу будет принято позднее.Анна Чичерова: Не исключаю вероятности возвращения в секторАнна Чичерова: Не исключаю вероятности возвращения в секторОлимпийская чемпионка Анна Чичерова дебютировала в качестве ведущей на телеканале «Матч ТВ».Сергей Шубенков: Треть положительных проб не приводит к наказаниямСергей Шубенков: Треть положительных проб не приводит к наказаниямЧемпион мира, барьерист – о терапевтических исключениях и фильме Первого канала, посвященному этой теме.Валентин Балахничев: Резонанс за рубежом фильм Первого канала не вызоветВалентин Балахничев: Резонанс за рубежом фильм Первого канала не вызоветБывший глава ВФЛА рассказал «Советскому спорту» о фильме Первого канала «Болезни высших достижений», вышедшем в эфир в понедельник.Евгений Трофимов: Исинбаевой никогда не было нужно ТИТренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов поделился мнением о применении терапевтических исключений в мировом спорте.Виталий Мутко: Будет еще одна попытка атаки на российский спортВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что будет еще одна попытка атаки на российский спорт после публикации второй части доклада Ричарда Макларена.Мартен Фуркад: Верю в то, что Йохауг невиновна. Но она заплатит за мягкое наказание СундбюПятикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал допинговое дело знаменитой норвежской лыжницы Терезы Йохауг.

Cпецпредложение