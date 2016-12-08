СК РФ: Более 60 спортсменов допрошено по делу об антидопинговом скандале

И.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко рассказала, что следователи допросили более 60 спортсменов по делу о нарушении антидопинговых правил, в ряде регионов проведены обыски.



«В Следственном комитете Российской Федерации продолжается расследование уголовных дел о нарушении антидопинговых правил. Сегодня в рамках этих уголовных дел в ряде регионов Российской Федерации проведены обыски. На сегодняшний день допрошено свыше 60 спортсменов, среди которых Т.Чернова, О.Каниськина, А.Чичерова, Т.Белобородова и другие», – приводит слова Петренко агентство «Р-Спорт».



Также и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ сообщила, что в рамках расследования были допрошены сотрудники Минспорта России, РУСАДА, ВФЛА, Антидопингового центра и Центра олимпийской подготовки Мордовии по спортивной ходьбе. Дополнительно следователи допросили бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных, советника министра спорта по антидопинговым вопросам Наталью Желанову и бывшего старшего тренера сборных команд России по легкой атлетике Алексея Мельникова.



«Вместе с этим российскими следователями исполняется запрос о правовой помощи Суда большой инстанции Парижа по уголовному делу в отношении должностных лиц Международной ассоциации легкоатлетических федераций, обвиняемых в коррупции за сокрытие фактов употребления допинга спортсменами. В этой связи в Уфе проведены допросы спортсменки Лилии Шобуховой и ее супруга, являющегося одновременно ее тренером», – добавила Петренко.



Напомним, независимая комиссия WADA в ноябре прошлого года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.