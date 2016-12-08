Василий Карасев: Ничего сверхсложного УНИКС не показывает

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о состоянии команды, а также ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

- У «Зенита» ненормальный график. Несколько выездов подряд, потом паузы, связанные с отсутствием зала. Конечно, эти перерывы сказываются, команда выходит из игрового ритма, приходится заново искать связи. Я думаю, что до матча с казанцами будет время отдохнуть. Дома мы не выступали месяц, поэтому все соскучились: и зрители, и мы.

Нам предстоит разобрать игру УНИКСа. Ничего сверхсложного казанцы не показывают, есть индивидуально сильные исполнители в составе соперника. Я бы выделил Кита Лэнгфорда и Хоакина Колома. Наработки некоторые есть, главное правильно сыграть в защите именно индивидуально, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, петербуржцы в семи матчах Единой лиги ВТБ одержал шесть побед и расположились на четвертом месте. Казанцы занимают второе место, одержав семь побед в восьми матчах.

Матч между «Зенитом» и УНИКСом пройдет 11 декабря в Петербурге и начнется в 19:00.