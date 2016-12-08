Александр Бубнов: Слуцкий – хороший специалист только по российским меркам

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал уход Леонида Слуцкого в поста главного тренера ЦСКА.

Напомним, Слуцкий покинул армейский клуб после состоявшегося накануне матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:3).

«Что же касается ухода Слуцкого из ЦСКА, то, конечно, интересно будет посмотреть на то, где он продолжит свою карьеру. Сейчас много говорят о том, что он может возглавить европейский клуб, но я не уверен в том, что он будет по-настоящему востребован в Европе. На мой взгляд, Слуцкий - хороший специалист только по российским меркам, так как уровень тренера проверяется не в национальном чемпионате, а в игре его команды в международных матчах и турнирах», - цитирует Бубнова Sportbox.