Начало матча Лиги Европы «Сассуоло» - «Генк» отложено из-за тумана
Начало матча шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Сассуоло» и «Генком» отложено из-за тумана, сообщает официальный твиттер итальянской команды.
Главный судья принял решение отложить начало встречи на 15 минут, после чего он оценит погодную ситуацию.
«Сассуоло» уже потерял шансы на выход в плей-офф, бельгийский клуб вне зависимости от исхода этого матча продолжит борьбу в турнире.
#SassuoloGenk: causa nebbia l'arbitro posticipa il match in attesa di eventuali miglioramenti. Fra 15 min altro sopralluogo #UEL #ForzaSasol pic.twitter.com/Pwg7d2l4tr— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 8 декабря 2016 г.
Матч
Место и дата
08 декабря 21:00, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция
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