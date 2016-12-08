Еременко подал апелляцию на решение УЕФА
Юрист Михаил Прокопец заявил, что полузащитник московского ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко подал апелляцию на решение УЕФА о двухлетней дисквалификации.
«Роман Еременко подал апелляцию на решение УЕФА сегодня утром», – приводит слова Прокопца ТАСС.
Напомним, 18 ноября УЕФА дисквалифицировал игрока армейцев на два года за употребление кокаина. Допинг-проба, в которой был обнаружен наркотик, была взята у Еременко 14 сентября после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).
Позже УЕФА отправил ЦСКА мотивировочную часть решения о двухлетней дисквалификации полузащитника.
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