Игорь Захаркин: Разница в игре вратарей
Главный тренер «Салавата Юлаева« Игорь Захаркин прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».
- Разница между командами сегодня была в игре вратарей. Если немного дальше идти, я не хочу сказать, что Сведберг сыграл безобразно, но тем не менее мы пропустили шайбы, которые не должны были пропускать. Есть тактические ошибки, мы разберёмся в этом. Соперник лучше нас играл в неравенстве, ну и нам, конечно, нужно уметь реализовывать моменты.
Напомним, что «Салават Юлаев» на своей площадке уступил «Куньлуню» в серии буллитов со счетом 4:5.
Матч
Салават Юлаев - Куньлунь Ред Стар - 4:5 Б. (2:2, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Яласваара (Ро), 9:33 (0:1 - бол.). Капризов (Умарк, Лепистё), 15:50 (1:1 - бол.). Саллинен (Бакош, Тайми), 17:06 (1:2). Паршин (Логинов, Майоров), 19:23 (2:2). Ро (Виделль), 22:52 (2:3 - бол.). Бакош (Тайми), 25:25 (2:4 - бол.). Логинов (Умарк, Капризов), 36:27 (3:4). Куляш (Майоров), 57:23 (4:4).
Победный буллит:
Бакош - 4:5.
Место и дата
08 декабря 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция