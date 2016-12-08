Игорь Захаркин: Разница в игре вратарей

Главный тренер «Салавата Юлаева« Игорь Захаркин прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».

- Разница между командами сегодня была в игре вратарей. Если немного дальше идти, я не хочу сказать, что Сведберг сыграл безобразно, но тем не менее мы пропустили шайбы, которые не должны были пропускать. Есть тактические ошибки, мы разберёмся в этом. Соперник лучше нас играл в неравенстве, ну и нам, конечно, нужно уметь реализовывать моменты.

Напомним, что «Салават Юлаев» на своей площадке уступил «Куньлуню» в серии буллитов со счетом 4:5.