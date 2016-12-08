CAS лишил Алояна серебряной медали ОИ в Рио из-за допинга

Как сообщает официальный сайт CAS, российский боксер Миша Алоян лишен серебряной медали ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.



Такое решение было принято в связи с положительной допинг-пробой спортсмена из РФ, взятой во время соревнований 21 августа в Бразилии. Проба А выявила наличие в организме спортсмена препарата туаминогептана, который считается стимулятором.

Напомним, россиянин стал вторым в весовой категории до 52 кг, а на Играх-2012 в Лондоне Алоян, выступающий в весовой категории до 52 кг, завоевал бронзу.