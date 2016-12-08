«Торпедо» переиграло «Ладу» в серии буллитов

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» переиграли в матче регулярного чемпионата КХЛ тольяттинскую «Ладу» в серии буллитов со счетом 2:1.



В основное время заброшенной шайбой у «Торпедо» отметился Брэндон Макмиллан. У «Лады» точный бросок на счету Станислава Бочаров.

Решающий буллит забил шведский форвард «Торпедо» Джон Норман.

После этой встречи «Торпедо» набрав, 74 очка в 40 встречах чемпионата, занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Лада», имея в активе 46 очков в 40 играх, идет на 11 месте на «Востоке».

В следующем матче 10 декабря «Торпедо» на своей площадке примет казанский «Ак Барс». «Лада» в тот же день в Москве встретится со «Спартаком».

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