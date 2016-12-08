Олег Знарок: На хоккеистах СКА сказалась поездка на Дальний Восток

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (2:1 Б).

– Игра была тяжелой, сказалась поездка на Дальний Восток – из-за этого ребятам и было тяжело. А в целом я доволен.



– Несколько слов об игре Зуба.

– Он нормально отыграл.

– Почему не играл Максим Чудинов?

– Ему дали отдохнуть, - приводит слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское «Динамо» в серии буллитов со счетом 2:1. В составе петербуржцев шайбу забросил Вадим Шипачев, Илья Ковальчук реализовал решающий буллит. Гости ответили точным броском Артема Федорова.

После этого матча армейцы набрали 98 очков и остались на первой строчке в Западной конференции. Москвичи с 63 очками расположились на пятом месте.

Следующий матч СКА проведет 23 декабря в Тольятти против «Лады». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. «Динамо» 10 декабря примет ярославский «Локомотив».