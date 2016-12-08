Виктор Тихонов: «Динамо» по ходу матча было подвижным, мало ошибалось

Нападающий СКА Виктор Тихонов поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (2:1 Б).

- «Динамо» по ходу матча было подвижным, мало ошибалось. Из-за этого получился тяжелый матч. Но мы молодцы, довели дело до конца и заслужили два очка.

- В ситуации с голом Галимов оказался очень резким?

- Они завоевали пятак, доставили туда шайбу и совершили удачный бросок. Не нужно просто туда пускать.

- Новая форма показалась странной. А вам как?

- Мне, на самом деле, очень понравилась. Необычно, но крутой военный камуфляж, российский флаг, имена-фамилии на груди. Надеюсь, будет возможность купить, - приводит слова Тихонова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское «Динамо» в серии буллитов со счетом 2:1. В составе петербуржцев шайбу забросил Вадим Шипачев, Илья Ковальчук реализовал решающий буллит. Гости ответили точным броском Артема Федорова.

После этого матча армейцы набрали 98 очков и остались на первой строчке в Западной конференции. Москвичи с 63 очками расположились на пятом месте.

Следующий матч СКА проведет 23 декабря в Тольятти против «Лады». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. «Динамо» 10 декабря примет ярославский «Локомотив».