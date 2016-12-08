Яна Кудрявцева: Если я все-таки решу закончить со спортом, то лучше, если мои поклонники услышат это от меня

Серебряный призер Олимпийских игр в Рио, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева прокомментировала информацию о своем уходе из спорта.

- Яна, чем вы заняты в данный момент?

- Сейчас пока отдыхаю. Долгосрочный отпуск. Хожу на учебу, хотя раньше на это вообще не было времени. Получила водительское удостоверение. Аккуратно вожу подаренную машину по дорогам Питера.

- Вы действительно уходите из большого спорта или остаетесь?

- Я никому не давала точного ответа по этому поводу. От меня его точно никто не слышал. Если я все-таки решу закончить, то лучше, чтобы мои поклонники услышали это от меня. Пока не могу никого не обнадежить, не расстроить.

Напомним, что 28 ноября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила СМИ, что самая юная абсолютная чемпионка мира за всю историю художественной гимнастики Яна Кудрявцева, вероятно, завершит карьеру из-за перелома ноги.