Сергей Орешкин: У Миронова травма, насколько выбыл из состава «Динамо» – неизвестно

Главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (1:2 Б).

- Хороший хоккей, отличная атмосфера была на матче. У «Динамо» не получилось реализовать в этой игре свои моменты.

- Правда, что у Миронова тяжелая травма, рецидив? Надолго ли он выбыл?

- Правда, что травма. А надолго ли - неизвестно, - приводит слова Орешкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское «Динамо» в серии буллитов со счетом 2:1. В составе петербуржцев шайбу забросил Вадим Шипачев, Илья Ковальчук реализовал решающий буллит. Гости ответили точным броском Артема Федорова.

После этого матча армейцы набрали 98 очков и остались на первой строчке в Западной конференции. Москвичи с 63 очками расположились на пятом месте.

Следующий матч СКА проведет 23 декабря в Тольятти против «Лады». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. «Динамо» 10 декабря примет ярославский «Локомотив».