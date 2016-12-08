«Спартак» оказался сильнее «Нефтехимика»
Хоккеисты московского «Спартака» переиграли «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
Заброшенными шайбами у «Спартака» отметились Константин Глазачев, Игорь Мирнов и Райан Стоа. У «Нефтехимика» точный бросок на счету Рихарда Гюнге.
После этой встречи «Спартак», набрав 52 очка в 38 встречах сезона, занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 52 очка в 39 играх, идет восьмым на «Востоке».
В следующем матче 10 декабря «Спартак» примет на своей площадке «Ладу». «Нефтехимик» в тот же день сыграет в гостях с «Сочи».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Спартак - Нефтехимик - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы:
Глазачев (Гилрой), 3:46 (1:0). Гюнге (Брюле, Сергеев), 43:02 (1:1). Мирнов (Стэплтон, Бобров), 59:25 (2:1). Стоа (Глазачев), 59:53 (3:1).
Место и дата
08 декабря 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция