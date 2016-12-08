«Спартак» оказался сильнее «Нефтехимика»

Хоккеисты московского «Спартака» переиграли «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Заброшенными шайбами у «Спартака» отметились Константин Глазачев, Игорь Мирнов и Райан Стоа. У «Нефтехимика» точный бросок на счету Рихарда Гюнге.

После этой встречи «Спартак», набрав 52 очка в 38 встречах сезона, занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 52 очка в 39 играх, идет восьмым на «Востоке».

В следующем матче 10 декабря «Спартак» примет на своей площадке «Ладу». «Нефтехимик» в тот же день сыграет в гостях с «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат