Дмитрий Шляхтин: Возрождение для «Крыльев Советов только начинается

Корреспондент «Советского спорта» попросил оценить министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина результат «Крыльев Советов» на промежуточном финише после 17-ти туров.

- Как вы оцениваете результат «Крыльев Советов» в первой части чемпионата?

- Старт сезона у нас сложился неудачно: команда оказалась внизу турнирной таблицы, «Крылья» не показывали той игры, на которые они были способны. Мы провели смену главного тренера и под руководством Вадима Скрипченко «Крылья» заметно преобразились, как в плане результатов, так и того, футбола, который демонстрировала наша команда. То, что нам удалось так быстро подняться на 12-е место, оцениваю как очень хороший итог этой части чемпионата.

- Что на ваш взгляд послужило поводом для удачного финиша – смена тренера или игровой концепции?

- Безусловно, после смены главного тренера «Крылья» заиграли по другому. Приглашая Вадима Скрипченко, мы знали, какого футбола он хочет от команды, что он хочет изменить в ее модели. Поэтому, мы понимали, что приход Скрипченко приведет к изменению игровой концепции «Крыльев».

- Нужно ли «Крыльям» усиливаться в межсезонье?

- Вопрос усиления прорабатывается руководством «Крыльев», будем все селекционные вещи обсуждать совместно с главным тренером. Вместе со Скрипченко проанализируем ситуацию, и тогда уже примем решение, какие нужны изменения по составу, на какие позиции. В любом случае, наши селекционные приоритеты останутся прежними - точечные приобретения.

- Необходимо ли нынешнему главному тренеру Вадиму Скрипченко полностью отказываться от бельгийских помощников?

- Вопрос по тренерскому штабу - полностью прерогатива Вадима Скрипченко.

- На какой результат могут рассчитывать «Крылья» по итогам чемпионата в нынешнем составе?

- Задача «Крыльев» на этот сезон как минимум - место не ниже 12-го. Но по своему потенциалу команда способна бороться за более высокие позиции. Об этом говорит и главный тренер команды.