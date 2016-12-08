Илья Ковальчук: СКА в матче с «Динамо» физически были не в лучшем состоянии

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (2:1 Б).

- Физически, конечно, не в самом лучшем состоянии были, но хорошо, что дотерпели и выиграли — это самое главное. С «Динамо» у нас всегда принципиальные игры. Наверное, это еще зародилось в плей-офф. С ними играть всегда интересно.

Специальная форма к матчу очень понравилась. Повлияла ли на нас торжественность вокруг матча? Это больше делается для болельщиков, нам же главное выходить и делать свое дело, - приводит слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Ковальчук стал лучшим бомбардиром СКА в чемпионатах России и КХЛ

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское «Динамо» в серии буллитов со счетом 2:1. В составе петербуржцев шайбу забросил Вадим Шипачев, Илья Ковальчук реализовал решающий буллит. Гости ответили точным броском Артема Федорова.

После этого матча армейцы набрали 98 очков и остались на первой строчке в Западной конференции. Москвичи с 63 очками расположились на пятом месте.

Следующий матч СКА проведет 23 декабря в Тольятти против «Лады». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. «Динамо» 10 декабря примет ярославский «Локомотив».