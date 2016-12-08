Мэт Робинсон: Я в «Динамо», чтобы играть в хоккей. Не знаю, что происходит вне команды

Защитник «Динамо» Мэт Робинсон поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (1:2 Б).

- Игра была равной, команды сыграли хорошо. Результат в целом не такой удивительный, но обидно проигрывать по буллитам.

- Ансель Галимов сказал, что «Динамо» может быть довольно одним набранным очком. Согласны с ним?

- Да, одно очко в матче с лучшей командой лиги на выезде - это неплохо. У нас было много шансов, чтобы выиграть матч - особенно, во втором периоде, когда мы дважды выходили двое в одного. Забили бы, и пошла бы другая игра.

- «Динамо» и СКА в прошлые сезоны проводили по четыре игры. Может, вас расстраивает, что в этом году встречались лишь дважды?

- Мы играли против них слишком много раз (улыбается), провели по десять матчей в два последних сезона. Может, еще раз в плей-офф увидимся - посмотрим.

- Была информация, что в «Динамо» есть финансовые проблемы, а не так давно команде выплатили зарплату. Игроки эту ситуацию обсуждали?

- Я здесь, чтобы играть в хоккей, не знаю, что происходит вне команды. Это не так важно.

- Но для вас это самый трудный сезон в «Динамо»?

- На Западе команды подровнялись, так что да, стало тяжелее, - приводит слова Робинсона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское «Динамо» в серии буллитов со счетом 2:1. В составе петербуржцев шайбу забросил Вадим Шипачев, Илья Ковальчук реализовал решающий буллит. Гости ответили точным броском Артема Федорова.

После этого матча армейцы набрали 98 очков и остались на первой строчке в Западной конференции. Москвичи с 63 очками расположились на пятом месте.

Следующий матч СКА проведет 23 декабря в Тольятти против «Лады». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. «Динамо» 10 декабря примет ярославский «Локомотив».