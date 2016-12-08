Игорь Шестеркин: В серии буллитов против «Динамо» мне просто повезло

Вратарь СКА Игорь Шестеркин поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (2:1 Б).

- Тяжелый выезд был. Старались войти в игру. В первом периоде было много бросков, но потом игра выровнялась. Слава богу, что удалось довести результат до победы.

- Чувствовался особый статус матча, посвященного 70-летию клуба?

- Чувствовалось. Пришло много болельщиков, они поддерживали нас на протяжении матча. И ветераны тоже пришли!

- Насколько тяжело было во время серии буллитов?

- Повезло мне просто сегодня.

- Но выглядели вы уверенным.

- Я так не чувствовал, - приводит слова Шестеркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское «Динамо» в серии буллитов со счетом 2:1. В составе петербуржцев шайбу забросил Вадим Шипачев, Илья Ковальчук реализовал решающий буллит. Гости ответили точным броском Артема Федорова.

После этого матча армейцы набрали 98 очков и остались на первой строчке в Западной конференции. Москвичи с 63 очками расположились на пятом месте.

Следующий матч СКА проведет 23 декабря в Тольятти против «Лады». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. «Динамо» 10 декабря примет ярославский «Локомотив».