На Украине тренера обязали извиниться перед арбитром

Главного тренера «Волыни» Виталия Кварцяного дисквалифицировали на три матча за высказывания в адрес главного арбитра Екатерины Монзуль, которая работала на матче луцкого клуба против «Черноморца».

Кроме того, контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины, постановил, что за свои слова Кварцяный обязан принести Монзуль публичные извинения, сообщает sportarena.com. Ранее тренер «Волыни» заявил, имея в виду Монзуль, что «мадам не надо портить игру» и что «на вагон колгот она еще заработает».

Монзуль – единственная женщина, которая работает на матчах украинской премьер-лиги в качестве главного арбитра.