Ансель Галимов: Для «Динамо» каждое очко на вес золота, четыре команды идут вровень

Нападающий «Динамо» Ансель Галимов поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (1:2 Б).

- Сейчас четыре команды вровень идут, для нас каждое очко на вес золота. Могли победить, но немного не хватило. Спасибо нашим болельщикам, которые приехали поддержать нас в середине недели.

- Перед заброшенной шайбой не ожидали, что накрутите Тихонова за воротами?

- Не запомнил, кто там был. Да, забили, но это не только моя заслуга, вся команда работала на гол.

- Появилась информация о том, что клуб рассчитался с игроками. Это мотивирует?

- Были проблемы, мы не обращали на это внимание. Мы доверяем руководству и спасибо Андрею Николаевичу Сафронову и Рашиду Гумаровичу Нургалиеву, что нашли спонсоров. У нас был тяжелый период, но ничего страшного.

- Эти проблемы могли отвлечь от хоккея?

- Мы – профессиональные спортсмены. Мы должны выходить на лед и делать свою работу, - приводит слова Галимова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское «Динамо» в серии буллитов со счетом 2:1. В составе петербуржцев шайбу забросил Вадим Шипачев, Илья Ковальчук реализовал решающий буллит. Гости ответили точным броском Артема Федорова.

После этого матча армейцы набрали 98 очков и остались на первой строчке в Западной конференции. Москвичи с 63 очками расположились на пятом месте.

Следующий матч СКА проведет 23 декабря в Тольятти против «Лады». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. «Динамо» 10 декабря примет ярославский «Локомотив».