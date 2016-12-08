Дмитрий Квартальнов: Дали кандидатам в сборную отдохнуть

После победы над «Витязем» (5:2) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов объяснил причину отсутствия кандидатов в сборную России.

- Полматча шла более или менее равная игра, все решил третий гол Скотта, видно, вратарь не видел шайбу.

- Почему, как и в Шанхае, не вышли на лед пять кандидатов в сборную?

- Дали ребятам отдохнуть. Нас никто об этом не просил. У всех разные причины – у Киселевича родился ребенок, Ничушкину нужна пауза, чтобы подтянуть кондиции… Идем навстречу игрокам. Сейчас у нас возвращаются травмированные, будем усиливаться.