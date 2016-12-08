Дмитрий Квартальнов: Дали кандидатам в сборную отдохнуть
После победы над «Витязем» (5:2) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов объяснил причину отсутствия кандидатов в сборную России.
- Полматча шла более или менее равная игра, все решил третий гол Скотта, видно, вратарь не видел шайбу.
- Почему, как и в Шанхае, не вышли на лед пять кандидатов в сборную?
- Дали ребятам отдохнуть. Нас никто об этом не просил. У всех разные причины – у Киселевича родился ребенок, Ничушкину нужна пауза, чтобы подтянуть кондиции… Идем навстречу игрокам. Сейчас у нас возвращаются травмированные, будем усиливаться.
Матч
ЦСКА - Витязь - 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Петров (Панин), 8:25 (1:0). Андронов (Денисов, Скотт), 18:44 (2:0). Никулин (Афиногенов), 35:01 (2:1). Скотт (Денисов), 39:28 (3:1). Кошелев (Основин, Мамин), 52:02 (4:1). Мамин (Кошелев), 54:41 (5:1). Копейкин (Кемпе), 54:55 (5:2).
Место и дата
08 декабря 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция