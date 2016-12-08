Валерий Белов: Игра у нас не получилась

Евгений Дадонов: Игра с «Динамо» была как в плей-офф – от ножа, с разницей в один гол Нападающий СКА Евгений Дадонов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (2:1 Б).