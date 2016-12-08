Валерий Белов: Игра у нас не получилась
Главный тренер «Витязя» Валерий Белов после поражения от ЦСКА (2:5) назвал причины неудачи.
- Игра у нас не получилась, соперник был сильнее. Неважно сыграла пятерка Аалтонена в большинстве, хотя она забила второй гол. Словом, все по делу.
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Матч
ЦСКА - Витязь - 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Петров (Панин), 8:25 (1:0). Андронов (Денисов, Скотт), 18:44 (2:0). Никулин (Афиногенов), 35:01 (2:1). Скотт (Денисов), 39:28 (3:1). Кошелев (Основин, Мамин), 52:02 (4:1). Мамин (Кошелев), 54:41 (5:1). Копейкин (Кемпе), 54:55 (5:2).
Место и дата
08 декабря 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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