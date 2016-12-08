«Ницца» – «Краснодар». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ниццы» и «Краснодара» на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Краснодар»: Синицын, Енджейчик, Гранквист (К), Мартынович, Налдо, Эбуэ, Ахмедов, Газинский, Жоаозиньо, Торбинский, Смолов.
Стартовый состав и расстановка «быков» на матч #НиццаКраснодар: pic.twitter.com/h58kTCksFT— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 8 декабря 2016 г.
Запасные: Крицюк, Адамов (В), Калешин, Гогличидзе, Татаев, Фомин, Воробьев.
Ницца: Бенитес, Люсамба, Балотелли, Ле Маршан, Донис, Бодме (К), Боскальи, Марсель, Бюрне, Перро, Суа.
Запасные: Кардиналь, Суке, Веркаутерен, Рафтраньяна, Бозетти, Бальми, Махо.
Напомним, встреча между командами состоится сегодня во Франции и стартует в 23.05 мск.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Голы
Смолов 52 (0:1). Босетти 63 (1:1 - пен.).
Состав
Ницца: Бенитес, Боскальи, Бюрнер, Бодмер, Ле Марчан, Перро, Сю, Марсель, Лусамба, Донис, Балотелли (Босетти, 46)
Краснодар: Синицын, Мартынович, Налдо, Гранквист, Енджейчик, Газинский, Ахмедов, Эбуэ Куасси, Жоаозиньо, Торбинский (Калешин, 66), Смолов
Предупреждения:
Балотелли, 27; Марсель, 54 - Эбуэ Куасси, 26; Гранквист, 41
Удаления:
нет - Гранквист, 61
Судья:
Сандро Шерер (Швейцария)
Место и дата
08 декабря 23:05, Альянц Ривьера, Текстовая трансляция