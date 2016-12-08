Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  Олимпиакос- : -УНИКС
Хоккей  Металлург Нк- : -Авангард
Баскетбол  Анадолу Эфес- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ницца» – «Краснодар». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Ниццы» и «Краснодара» на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Краснодар»: Синицын, Енджейчик, Гранквист (К), Мартынович, Налдо, Эбуэ, Ахмедов, Газинский,  Жоаозиньо, Торбинский, Смолов.

Запасные: Крицюк, Адамов (В), Калешин, Гогличидзе, Татаев, Фомин, Воробьев.

Ницца: Бенитес, Люсамба, Балотелли, Ле Маршан, Донис, Бодме (К), Боскальи, Марсель, Бюрне, Перро, Суа.

Запасные: Кардиналь, Суке, Веркаутерен, Рафтраньяна,  Бозетти, Бальми, Махо.

Напомним, встреча между командами состоится сегодня во Франции и стартует в 23.05 мск.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Матч

Ницца - Краснодар - 1:1 (0:0)

2-й тайм

Голы

Смолов 52 (0:1). Босетти 63 (1:1 - пен.).

Состав

Ницца: Бенитес, Боскальи, Бюрнер, Бодмер, Ле Марчан, Перро, Сю, Марсель, Лусамба, Донис, Балотелли (Босетти, 46)

Краснодар: Синицын, Мартынович, Налдо, Гранквист, Енджейчик, Газинский, Ахмедов, Эбуэ Куасси, Жоаозиньо, Торбинский (Калешин, 66), Смолов

Предупреждения:

Балотелли, 27; Марсель, 54 - Эбуэ Куасси, 26; Гранквист, 41

Удаления:

нет - Гранквист, 61

Судья:

Сандро Шерер (Швейцария)

Место и дата

08 декабря 23:05, Альянц Ривьера, Текстовая трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Матч Лиги Европы «Генк» - «Соссуоло» перенес на пятницу из-за туманаМатч заключительного тура группового этапа Лиги Европы между бельгийским «Генком» и итальянским «Сассуоло» перенесен на пятницу из-за тумана, сообщает УЕФА.Мирча Луческу: Наверняка футболисты «Зенита» мыслями были уже в отпускеГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от поражения в матче Лиги Европы против АЗ (2:3).Спасибо, что живой. «Зенит» в «упорном» матче проиграл АЗСпасибо, что живой. «Зенит» в «упорном» матче проиграл АЗ«Зенит» проиграл в шестом матче группового этапа Лиги Европы голландскому «Алкмару» и со спокойным сердцем ушел в отпуск.«Ницца» – «Краснодар». ОнлайнВ четверг в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы французская «Ницца» сыграет с «Краснодаром».«Зенит» уступил АЗ, обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы«Зенит» уступил АЗ, обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы«Зенит» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы уступил голландскому АЗ со счетом 2:3.Голы Мхитаряна и Ибрагимовича принесли «МЮ» победу в матче с «Зарей»Голы Мхитаряна и Ибрагимовича принесли «МЮ» победу в матче с «Зарей»Во вторник в английский «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл украинскую «Зарю» со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы.«Габала» покинула Лигу Европы, проиграв все матчи на групповом этапеФутболисты азербайджанской «Габалы» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы уступили немецкому «Майнцу».«Астана», уступив «Янг Бойз», покинула Лигу ЕвропыФутболисты казахстанской «Астаны» проиграли швейцарскому клубу «Янг Бойз» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.Начало матча Лиги Европы «Сассуоло» – «Генк» отложено из-за туманаНачало матча шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Сассуоло» и «Генком» отложено из-за тумана, сообщает официальный твиттер итальянской команды.АЗ – «Зенит» - 3:2. Как это былоВ четверг в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы голландский «Алкмар» сыграет с российским «Зенитом».«Заря» – «Манчестер Юнайтед» - 0:2. Как это былоВ четверг в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы сыграют украинская «Заря» и английский «Манчестер Юнайтед».«Шахтер» обыграл «Брагу», одержав победы во всех матчах Лиги Европы в группе«Брага» дома уступила «Шахтеру» (2:4) в шестом туре группового этапа Лиги Европы.ПАОК переиграл «Слован» и вышел плей-офф Лиги ЕвропыВ четверг греческий ПАОК на своем поле переиграл чешский «Слован» со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы.«Карабах» уступил «Фиорентине» и покинул розыгрыш Лиги ЕвропыВ четверг итальянская «Фиорентина» в гостях переиграла азербайджанский «Карабах» в шестом туре группового этапа Лиги Европы со счетом 2:1.Александр Бубнов: В Лиге чемпионов «Ростов» обрел ценный опыт и уверенность в себеФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о встрече «Ростова» с ПСВ (0:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.АЗ – «Зенит». Лодыгин, Новосельцев и Джорджевич выйдут в стартовом составеТренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на матч группового этапа Лиги Европы против голландского АЗ.Футболисты «Краснодара» почтили память жертв теракта в Ницце (фото)Футболисты «Краснодара» в преддверии матча с «Ниццей» почтили память жертв теракта, в результате которого погибло более восьмидесяти человек и более ста получили ранения, в том числе граждане России.Анси Аголи: «Карабах» постарается удивить и пройти дальше в Лиге ЕвропыАлбанский защитник «Карабаха» Анси Аголи поделился ожиданиями от матча с «Фиорентиной» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.АЗ – «Зенит». Матч покажут в 28 странахМатч шестого тура группового этапа Лиги Европы между АЗ и «Зенитом» будет транслироваться в 28 странах мира, включая Россию.«Они отправились в Одессу». Фаны «МЮ» из России хотят попасть на матч с «Зарей»«Они отправились в Одессу». Фаны «МЮ» из России хотят попасть на матч с «Зарей»Несмотря на аннулированные билеты, российские фанаты «Манчестер Юнайтед» рассчитывают увидеть игру в Одессе вживую.

Ницца
Ниццакалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение