Алексей Ярушкин: Здорово, что Мирнов воспользовался своим моментом

Главный тренер «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» 3:1.



- Интересная получилась игра, до последней минуты счет был 1:1, и опасных моментов хватало и у тех, и у других ворот, - сказал после матча Ярушкин. – Уверен, что болельщикам такой матч понравился. Тем более, что для нас все удачно сложилось. Игорь Мирнов воспользовался своим моментом. Забил гол, победа.

После этой встречи «Спартак», набрав 52 очка в 38 встречах сезона, занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 52 очка в 39 играх, идет восьмым на «Востоке».

В следующем матче 10 декабря «Спартак» примет на своей площадке «Ладу». «Нефтехимик» в тот же день сыграет в гостях с «Сочи».