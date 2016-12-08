Андрей Назаров: Обидно терять очки на последних секундах, но не вратарь в этом виноват

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» 1:3.

- Уверен, что такие игры болельщикам нравятся, - сказал Назаров. – Ну а нам индивидуальные ошибки не позволили завоевать очки. Даже одного не заработали. Хотя все бились, старались, но… Обидно терять очки на последних секундах.

- Не считаете, что в этом виноват вратарь, пропустивший шайбу в ближний угол за 35 секунд до сирены?

- Не буду обвинять вратаря в этом голе. Там были и другие ошибки, контратака… А Колппанен в целом сыграл неплохо. Выручал в других моментах. Не его это гол.

После этой встречи «Спартак», набрав 52 очка в 38 встречах сезона, занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 52 очка в 39 играх, идет восьмым на «Востоке».

В следующем матче 10 декабря «Спартак» примет на своей площадке «Ладу». «Нефтехимик» в тот же день сыграет в гостях с «Сочи».