Андрей Назаров: Обидно терять очки на последних секундах, но не вратарь в этом виноват
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» 1:3.
- Уверен, что такие игры болельщикам нравятся, - сказал Назаров. – Ну а нам индивидуальные ошибки не позволили завоевать очки. Даже одного не заработали. Хотя все бились, старались, но… Обидно терять очки на последних секундах.
- Не считаете, что в этом виноват вратарь, пропустивший шайбу в ближний угол за 35 секунд до сирены?
- Не буду обвинять вратаря в этом голе. Там были и другие ошибки, контратака… А Колппанен в целом сыграл неплохо. Выручал в других моментах. Не его это гол.
После этой встречи «Спартак», набрав 52 очка в 38 встречах сезона, занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 52 очка в 39 играх, идет восьмым на «Востоке».
В следующем матче 10 декабря «Спартак» примет на своей площадке «Ладу». «Нефтехимик» в тот же день сыграет в гостях с «Сочи».
Матч
Спартак - Нефтехимик - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы:
Глазачев (Гилрой), 3:46 (1:0). Гюнге (Брюле, Сергеев), 43:02 (1:1). Мирнов (Стэплтон, Бобров), 59:25 (2:1). Стоа (Глазачев), 59:53 (3:1).
Место и дата
08 декабря 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция