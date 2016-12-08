Егор Яковлев: Четыре выходных нужны как никогда, чтобы восстановить силы после выезда на Дальний Восток

Защитник СКА Егор Яковлев поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (2:1 Б).

- Отличная атмосфера была. Тяжеловато было после выезда, не отошли. Непросто играть. Хорошо, что удалось победить. Очень сказывается поездка на Дальний Восток, организм не обманешь. Смена часовых поясов тяжело дается.

- Перед поездкой в сборную будет четыре выходных?

- Безусловно, четыре выходных нужны как никогда. После выезда нужно восстановить силы и дальше играть.

- Перед сборной России задача только побеждать, ведь Кубок приурочен к 70-летию отечественного хоккея. Это дополнительно давит?

- Нам всегда нужно обязательно выигрывать, потому что мы играем за страну. Это дополнительная мотивация.

- Можно сказать, что к 70-летию СКА подошел как лучший российский клуб?

- Трудно сказать - будем судить по окончании сезона. У нас отличная команда, но есть над чем работать. В конце сезона посмотрим, кто лучший.

- Идете лучше, чем предполагали?

- У нас собраны отличные мастера, мы не имеем права плохо играть. Мы хорошо готовы физически, - приводит слова Яковлева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское «Динамо» в серии буллитов со счетом 2:1. В составе петербуржцев шайбу забросил Вадим Шипачев, Илья Ковальчук реализовал решающий буллит. Гости ответили точным броском Артема Федорова.

После этого матча армейцы набрали 98 очков и остались на первой строчке в Западной конференции. Москвичи с 63 очками расположились на пятом месте.

Следующий матч СКА проведет 23 декабря в Тольятти против «Лады». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. «Динамо» 10 декабря примет ярославский «Локомотив».



