«Астана», уступив «Янг Бойз», покинула Лигу Европы
Футболисты «Астаны» проиграли швейцарскому клубу «Янг Бойз» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Адольфа Хюттера.
Таким образом, клуб из Казахстана, набрав по итогам 6-ти туров 5 очков, занял последнее место в группе В и покидает турнир.
Отметим, что победа «Янг Бойз» в сегодняшнем матче не помогла команде выйти в плей-офф Лиги Европы. Первое место занял АПОЭЛ, а второе – «Олимпиакос».
Лига Европы
Групповой этап
6-й тур
Матч
Место и дата
08 декабря 21:00, Стад-де-Суисс, Онлайн-трансляция
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