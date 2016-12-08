«Астана», уступив «Янг Бойз», покинула Лигу Европы

читайте также

Матч Лиги Европы «Генк» - «Соссуоло» перенес на пятницу из-за тумана Матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы между бельгийским «Генком» и итальянским «Сассуоло» перенесен на пятницу из-за тумана, сообщает УЕФА.

Мирча Луческу: Наверняка футболисты «Зенита» мыслями были уже в отпуске Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от поражения в матче Лиги Европы против АЗ (2:3).

Спасибо, что живой. «Зенит» в «упорном» матче проиграл АЗ «Зенит» проиграл в шестом матче группового этапа Лиги Европы голландскому «Алкмару» и со спокойным сердцем ушел в отпуск.

«Ницца» – «Краснодар». Онлайн В четверг в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы французская «Ницца» сыграет с «Краснодаром».

«Зенит» уступил АЗ, обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы «Зенит» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы уступил голландскому АЗ со счетом 2:3.

Голы Мхитаряна и Ибрагимовича принесли «МЮ» победу в матче с «Зарей» Во вторник в английский «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл украинскую «Зарю» со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы.

«Габала» покинула Лигу Европы, проиграв все матчи на групповом этапе Футболисты азербайджанской «Габалы» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы уступили немецкому «Майнцу».

«Ницца» – «Краснодар». Стартовые составы Стали известны стартовые составы «Ниццы» и «Краснодара» на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Начало матча Лиги Европы «Сассуоло» – «Генк» отложено из-за тумана Начало матча шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Сассуоло» и «Генком» отложено из-за тумана, сообщает официальный твиттер итальянской команды.

АЗ – «Зенит» - 3:2. Как это было В четверг в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы голландский «Алкмар» сыграет с российским «Зенитом».

«Заря» – «Манчестер Юнайтед» - 0:2. Как это было В четверг в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы сыграют украинская «Заря» и английский «Манчестер Юнайтед».

«Шахтер» обыграл «Брагу», одержав победы во всех матчах Лиги Европы в группе «Брага» дома уступила «Шахтеру» (2:4) в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

ПАОК переиграл «Слован» и вышел плей-офф Лиги Европы В четверг греческий ПАОК на своем поле переиграл чешский «Слован» со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы.

«Карабах» уступил «Фиорентине» и покинул розыгрыш Лиги Европы В четверг итальянская «Фиорентина» в гостях переиграла азербайджанский «Карабах» в шестом туре группового этапа Лиги Европы со счетом 2:1.

Александр Бубнов: В Лиге чемпионов «Ростов» обрел ценный опыт и уверенность в себе Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о встрече «Ростова» с ПСВ (0:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

АЗ – «Зенит». Лодыгин, Новосельцев и Джорджевич выйдут в стартовом составе Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на матч группового этапа Лиги Европы против голландского АЗ.

Футболисты «Краснодара» почтили память жертв теракта в Ницце (фото) Футболисты «Краснодара» в преддверии матча с «Ниццей» почтили память жертв теракта, в результате которого погибло более восьмидесяти человек и более ста получили ранения, в том числе граждане России.

Анси Аголи: «Карабах» постарается удивить и пройти дальше в Лиге Европы Албанский защитник «Карабаха» Анси Аголи поделился ожиданиями от матча с «Фиорентиной» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы.

АЗ – «Зенит». Матч покажут в 28 странах Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между АЗ и «Зенитом» будет транслироваться в 28 странах мира, включая Россию.