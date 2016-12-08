Константин Глазачев: Надо взять до перерыва еще три очка
Форвард «Спартака» Константин Глазачев прокомментировал победу над «Нефтехимиком» 3:1.
- Играли не очень хорошо, но взяли три очка, - выносит вердикт матчу Глазачев. – Бывают и такие матчи. Очень хочется еще три балла взять до перерыва и подняться в таблице и приблизиться к плей-офф.
- «Спартак» мог многое решить в двух первых периодах. Почему дотянули с решающим голом до последней минуты?
- В первую очередь это говорит о том, что нам надо больше на тренировках работать. Но вообще бывают такие дни, когда шайба в ворота не идет. Да и вратарь у «Нефтехимика» действовал неплохо.
- Как умудрились забить в концовке. На трибунах мало кто верил, что овертайма удастся избежать.
- Ну а мы верили! И больше всех, наверное, Игорь Мирнов!
Матч
Спартак - Нефтехимик - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы:
Глазачев (Гилрой), 3:46 (1:0). Гюнге (Брюле, Сергеев), 43:02 (1:1). Мирнов (Стэплтон, Бобров), 59:25 (2:1). Стоа (Глазачев), 59:53 (3:1).
Место и дата
08 декабря 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция