Константин Глазачев: Надо взять до перерыва еще три очка

Форвард «Спартака» Константин Глазачев прокомментировал победу над «Нефтехимиком» 3:1.

- Играли не очень хорошо, но взяли три очка, - выносит вердикт матчу Глазачев. – Бывают и такие матчи. Очень хочется еще три балла взять до перерыва и подняться в таблице и приблизиться к плей-офф.

- «Спартак» мог многое решить в двух первых периодах. Почему дотянули с решающим голом до последней минуты?

- В первую очередь это говорит о том, что нам надо больше на тренировках работать. Но вообще бывают такие дни, когда шайба в ворота не идет. Да и вратарь у «Нефтехимика» действовал неплохо.

- Как умудрились забить в концовке. На трибунах мало кто верил, что овертайма удастся избежать.

- Ну а мы верили! И больше всех, наверное, Игорь Мирнов!