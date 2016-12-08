«Габала» покинула Лигу Европы, проиграв все матчи на групповом этапе
Футболисты азербайджанской «Габалы» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы уступили немецкому «Майнцу».
Встреча, прошедшая в Германии, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
В составе победителей отличились защитник Александр Хак и нападающий Пабло де Бласис.
Таким образом, «Габала» покидает Лигу Европы, проиграв все 6 матчей на групповом этапе. «Майнц», в свою очередь, набрал 9 очков и занимает третье место в группе С , что не позволяет выйти в плей-офф, поскольку первое место занял «Сент-Этьен», а второе – «Андерлехт».
Лига Европы
Групповой этап
6-й тур
Матч
Место и дата
08 декабря 21:00, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция
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