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«Зенит» уступил АЗ, обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Зенит» уступил АЗ, обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы
Источник: Reuters

«Зенит» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы уступил голландскому АЗ со счетом 2:3.

Хозяева в первом тайме дважды поразили ворота Юрия Лодыгина - на 7-й минуте счет открыл Бен Риенстра, а за минуту до конца тайма гол забил Риджечиано Хапс.

Во втором тайме на 58-й минуте Жулиано сократил отставание, однако через девять минут Муамер Танкович забил третий гол голландцев. На 80-й минуте Стин Вуйтенс забил мяч в свои ворота.

Напомним, после этого матча в активе «Зенита» осталось 15 очков, петербуржцы вышли из группы с первого места. АЗ с 8 очками занял второе место и так же вышел в следующую стадию.

Матч

Алкмар - Зенит - 3:2 (2:0)

Голы

Риенстра 7 (1:0). Хапс 44 (2:0). Жулиано 58 (2:1). Танкович 67 (3:1). Вуйтенс 80 (3:2 - автогол).

Состав

Алкмар: Роше, Хапс, Йоханссон, Риенстра, Люккассен, Вуйтенс, Танкович (Соуза, 69), Бель Хассани (Джаханбахш, 70), Мюрен, Вегорст, Сьютенс (ван Оверем, 72)

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Анюков, Ломбертс, Хави Гарсия (Юсупов, 61), Жулиано, Мак, Жирков, Витсель, Дзюба, Джорджевич (Кокорин, 46)

Предупреждения:

Бель Хассани, 65; Йоханссон, 82 - нет

Место и дата

08 декабря 21:00, АФАС, Текстовая трансляция

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