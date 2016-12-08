«Зенит» уступил АЗ, обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы

«Зенит» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы уступил голландскому АЗ со счетом 2:3.

Хозяева в первом тайме дважды поразили ворота Юрия Лодыгина - на 7-й минуте счет открыл Бен Риенстра, а за минуту до конца тайма гол забил Риджечиано Хапс.

Во втором тайме на 58-й минуте Жулиано сократил отставание, однако через девять минут Муамер Танкович забил третий гол голландцев. На 80-й минуте Стин Вуйтенс забил мяч в свои ворота.

Напомним, после этого матча в активе «Зенита» осталось 15 очков, петербуржцы вышли из группы с первого места. АЗ с 8 очками занял второе место и так же вышел в следующую стадию.