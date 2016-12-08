Голы Мхитаряна и Ибрагимовича принесли «МЮ» победу в матче с «Зарей»
Во вторник в английский «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл украинскую «Зарю» со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы.
На 48-й минуте встречи счет в матче открыл армянский полузащитник «МЮ» Генрих Мхитарян. На 88-й минуте точным ударом отметился шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович.
В параллельном матче группы голландский «Фейеноорд» уступил на своем поле турецкому «Фенербахче» со счетом 0:1.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал 12 очков и занял второе место в группе А, обеспечив себе участие в плей-офф Лиги Европы. Компанию ему составит «Фенербахче», набравший на групповом этапе 13 очков. «Фейеноорд» и «Заря», занявшие соответственно третье и четвертое место, покидают розыгрыш турнира.
Матч
Заря - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:0)
Голы
Мхитарян 48 (0:1). Ибрагимович 88 (0:2).
Состав
Заря: Левченко, Сиваков, Форстер, Сухоцкий, Опанасенко, Петряк, Чайковский, Любенович (Липартия, 72), Харатин (Гречишкин, 57), Караваев, Безбородько (Бонавентуре, 54)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Байи, Блинд, Рохо, Эррера, Мата (Лингард, 65), Мхитарян (Фосу-Менса, 85), Янг, Погба, Руни (Феллайни, 70), Ибрагимович
Предупреждения:
нет - Эррера, 83
Место и дата
08 декабря 21:00, Черноморец, Онлайн-трансляция
Матч
Фейеноорд - Фенербахче - 0:1 (0:0)
Место и дата
08 декабря 21:00, Де Куйп, Онлайн-трансляция