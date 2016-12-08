Голы Мхитаряна и Ибрагимовича принесли «МЮ» победу в матче с «Зарей»

Во вторник в английский «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл украинскую «Зарю» со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы.

На 48-й минуте встречи счет в матче открыл армянский полузащитник «МЮ» Генрих Мхитарян. На 88-й минуте точным ударом отметился шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович.

В параллельном матче группы голландский «Фейеноорд» уступил на своем поле турецкому «Фенербахче» со счетом 0:1.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал 12 очков и занял второе место в группе А, обеспечив себе участие в плей-офф Лиги Европы. Компанию ему составит «Фенербахче», набравший на групповом этапе 13 очков. «Фейеноорд» и «Заря», занявшие соответственно третье и четвертое место, покидают розыгрыш турнира.