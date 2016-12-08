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Нобель Арустамян: Забавно читать об интересе «Зенита» к Боккетти

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян - об информации, согласно которой «Зенит» рассматривает возможность приобретения защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти.

«Забавно читать про интерес Зенита. Конечно, это неправда и подогревание интереса. Кстати, источник тот же, что и «отправлял» Селихова в «Лацио», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.


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