Нобель Арустамян: Забавно читать об интересе «Зенита» к Боккетти
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян - об информации, согласно которой «Зенит» рассматривает возможность приобретения защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти.
«Забавно читать про интерес Зенита. Конечно, это неправда и подогревание интереса. Кстати, источник тот же, что и «отправлял» Селихова в «Лацио», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.
Забавно читать про интерес Зенита.Конечно,это неправда и подогревания интереса.Кстати, источник тот же, что и "отправлял" Селихова в Лацио.) https://t.co/NMiz862TzY— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 7 декабря 2016 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически