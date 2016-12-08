Алексей Терещенко: Зря СКА демонизируют

Нападающий «Динамо» Алексей Терещенко поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (1:2 Б).

- У СКА был матч, посвященный юбилею клуба. Можете сказать, что все-таки праздник армейцам подпортили?

- Можно было увезти и больше одного очка. Нужно забивать, реализовывать моменты. У нас в первом и во втором периодах были хорошие шансы забить. Где-то хладнокровия не хватило, где-то не повезло. Идем дальше.

- Реализация – самая главная проблема «Динамо»?

- Последние четыре игры с этим было неплохо, есть к чему стремиться. Будем работать, команда выходит на хороший уровень. Стараемся играть правильно, надежно, уверенно, где-то – нагло.

- Вы показали, что против СКА можно играть.

- С любым соперником можно играть. Все мы люди, все мы одинаковые. Нужно играть правильно, выполнять установку тренера, нужно биться. Зря СКА демонизируют.

- Целая группа игроков перед матчем заболела.

- Молодцы те, кто их заменили. Команда сыграла здорово организационно. Были моменты и погрешности, но все нормально. К сожалению, не выиграли, но матч был хороший.

- Не получилось взять реванш за поражение в Москве.

- Да, хотя там тоже была неплохая игра. «Динамо» двигается вперед, - приводит слова Терещенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское «Динамо» в серии буллитов со счетом 2:1. В составе петербуржцев шайбу забросил Вадим Шипачев, Илья Ковальчук реализовал решающий буллит. Гости ответили точным броском Артема Федорова.

После этого матча армейцы набрали 98 очков и остались на первой строчке в Западной конференции. Москвичи с 63 очками расположились на пятом месте.

Следующий матч СКА проведет 23 декабря в Тольятти против «Лады». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. «Динамо» 10 декабря примет ярославский «Локомотив».