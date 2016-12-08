Евгений Дадонов: Игра с «Динамо» была как в плей-офф – от ножа, с разницей в один гол

Нападающий СКА Евгений Дадонов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (2:1 Б).

- С вами и Шипачевым в звене вышел Широков. Насколько быстро удается найти взаимосвязи друг с другом?

- У нас в команде хороший подбор игроков, так что нет проблем найти с кем-то сочетание.

- С Гусевым что-то серьезное?

- Надеюсь, что поскорее выздоровеет.

- Харийсу Витолиньшу игра СКА понравилась. На ваш взгляд, у команды многое сегодня получилось?

- Неплохо сыграли, не удалось много забить, но задачу выполнили.

- СКА в прошлом месяце громил своих соперников, сейчас это почти не наблюдается. Вы изменили свой подход или это заслуга соперников?

- Не всегда же может получаться забивать все. Сегодня игра была как в плей-офф - от ножа, с разницей в один гол.

- В овертайме было достаточно шансов, чтобы завершить матч. Просто не повезло?

- Наверное, не хватило везения, еще концентрации и спокойствия, чтобы завершить атаки.

- Перед сборной России на Кубке Первого канала стоит только одна цель - победа. Лишнего давления разговоры об этом не создают?

- Сначала дождемся окончательного списка - я пока не знаю, буду ли в нем, - сказал Дадонов корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское «Динамо» в серии буллитов со счетом 2:1. В составе петербуржцев шайбу забросил Вадим Шипачев, Илья Ковальчук реализовал решающий буллит. Гости ответили точным броском Артема Федорова.

После этого матча армейцы набрали 98 очков и остались на первой строчке в Западной конференции. Москвичи с 63 очками расположились на пятом месте.

Следующий матч СКА проведет 23 декабря в Тольятти против «Лады». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. «Динамо» 10 декабря примет ярославский «Локомотив».