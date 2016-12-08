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Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы в финале серии Гран-при

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы в финале серии Гран-при
Источник: Reuters

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают первое место после короткой программы в финале серии Гран-при в Марселе.

На второй строчке протокола расположились спортсмены из Китая: Юй Сяоюй и Чжан Хао, а третье место замыкают Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд из Канады.

Отметим, что россияне Наталья Забияко и Александр Энберт занимают пятую позицию

Произвольную программу спортивные пары представят в пятницу, 10 декабря.

Финал Гран-при
Пары
После короткой программы 

1. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 78,60
2. Ю Сяою / Чжан Хао (Китай) – 75,34
3. Мэган Дюгамель / Эрик Рэдфорд (Канада) – 71,44
...5. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) – 65,79

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