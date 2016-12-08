Мирча Луческу: Наверняка футболисты «Зенита» мыслями были уже в отпуске
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от поражения в матче Лиги Европы против АЗ (2:3).
- Недоволен сегодняшней игрой. На первый тайм вышли слишком расслабленные. Наверняка мыслями были уже на чемоданах, в отпуске. Проиграли почти все единоборства. На второй тайм был уже другой настрой, создали много моментов. Но вот фланговые прострелы, передачи нечасто находили наших нападающих.
Мотивация у соперникам сегодня была выше, и этим они сегодня компенсировали все свои ошибки, которые случались и у них. Они боролись за каждый мяч. У нас центр защиты нечасто играет в таком сочетании. Могли по-другому сыграть с первым и третьим голом. Моя вина, что не смог передать команде более жесткий настрой.
Все хотят пройти дальше, поэтому неважно, кто нам попадется в плей-офф, - приводит слова Луческу «Чемпионат.com».
Напомним, «Зенит» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы уступил голландскому АЗ со счетом 2:3. В составе хозяев отличились Бен Риенстра, Риджечиано Хапс и Муамер Танкович. Сине-бело-голубые ответили точным ударам Жулиано, Стин Вуйтенс забил мяч в свои ворота.
После этого матча в активе «Зенита» осталось 15 очков, петербуржцы вышли из группы с первого места. АЗ с 8 очками занял второе место и так же вышел в следующую стадию.
Матч
Голы
Риенстра 7 (1:0). Хапс 44 (2:0). Жулиано 58 (2:1). Танкович 67 (3:1). Вуйтенс 80 (3:2 - автогол).
Состав
Алкмар: Роше, Хапс, Йоханссон, Риенстра, Люккассен, Вуйтенс, Танкович (Соуза, 69), Бель Хассани (Джаханбахш, 70), Мюрен, Вегорст, Сьютенс (ван Оверем, 72)
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Анюков, Ломбертс, Хави Гарсия (Юсупов, 61), Жулиано, Мак, Жирков, Витсель, Дзюба, Джорджевич (Кокорин, 46)
Предупреждения:
Бель Хассани, 65; Йоханссон, 82 - нет
Место и дата
08 декабря 21:00, АФАС, Текстовая трансляция