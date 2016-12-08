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Алоян подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда

Источник:  ТАССКомментарии

Тренер Эдуард Кравцов, которые является наставником российского боксера Миши Алояна, рассказал о дальнейших действиях своего подопечного по делу об употреблении допинга.

Напомним, сегодня стало известно, что спортсмен из РФ был лишен серебряной медали ОИ-2016 в Рио из-за положительной допинг-пробы, взятой во время соревнований 21 августа в Бразилии. Проба А выявила наличие в организме спортсмена препарата туаминогептана, который считается стимулятором.

«Мы рассматривали такой вариант, юрист был готов к этому. Мы продолжим судиться, не будем бросать это дело», – цитирует Кравцова ТАСС.

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