Алоян подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда

Тренер Эдуард Кравцов, которые является наставником российского боксера Миши Алояна, рассказал о дальнейших действиях своего подопечного по делу об употреблении допинга.



Напомним, сегодня стало известно, что спортсмен из РФ был лишен серебряной медали ОИ-2016 в Рио из-за положительной допинг-пробы, взятой во время соревнований 21 августа в Бразилии. Проба А выявила наличие в организме спортсмена препарата туаминогептана, который считается стимулятором.



«Мы рассматривали такой вариант, юрист был готов к этому. Мы продолжим судиться, не будем бросать это дело», – цитирует Кравцова ТАСС.