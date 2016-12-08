ЦСКА нанес поражение «Милану» в Евролиге

Баскетболисты московского ЦСКА в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграли «Милан».

Встреча, прошедшая в Италии, завершилась со счетом 79:64 в пользу армейского клуба.



Весомый вклад в победу российского клуба внесли Аарон Джексон и Дмитрий Кулагин, на счету которых по 14 очков. Также стоит отметить, что Аарон совершил 5 подборов и 5 передач, а Дмитрий – 5 подборов и 2 передачи.

В следующем туре московский клуб 16 декабря сыграет с мадридским «Реалом», а «Милан» в тот же день проведет на выезде встречу с турецким «Галатасараем».

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