ЦСКА нанес поражение «Милану» в Евролиге
Баскетболисты московского ЦСКА в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграли «Милан».
Встреча, прошедшая в Италии, завершилась со счетом 79:64 в пользу армейского клуба.
Весомый вклад в победу российского клуба внесли Аарон Джексон и Дмитрий Кулагин, на счету которых по 14 очков. Также стоит отметить, что Аарон совершил 5 подборов и 5 передач, а Дмитрий – 5 подборов и 2 передачи.
В следующем туре московский клуб 16 декабря сыграет с мадридским «Реалом», а «Милан» в тот же день проведет на выезде встречу с турецким «Галатасараем».
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11-й тур
Матч
Место и дата
08 декабря 22:00, Медиоланум Форум, Онлайн-трансляция
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