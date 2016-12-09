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Матч Лиги Европы «Генк» - «Соссуоло» перенес на пятницу из-за тумана

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы между бельгийским «Генком» и итальянским «Сассуоло» перенесен на пятницу из-за тумана, сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч должен был состояться в четверг и начаться в 21:00 по московскому времени, но главный судья принял решение отложить начало встречи на 15 минут из-за опустившегося тумана на поле. Затем официальные лица матча приняли решение перенести встречу из-за плохой видимости.

Стоит отметить, что «Сассуоло» с пятью очками после пяти матчей уже потерял шансы на выход в плей-офф, бельгийский клуб расположился на второй строчке, имея в активе девять очков и вне зависимости от исхода этого матча продолжит борьбу в турнире. 

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