Матч Лиги Европы «Генк» - «Соссуоло» перенес на пятницу из-за тумана

Матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы между бельгийским «Генком» и итальянским «Сассуоло» перенесен на пятницу из-за тумана, сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч должен был состояться в четверг и начаться в 21:00 по московскому времени, но главный судья принял решение отложить начало встречи на 15 минут из-за опустившегося тумана на поле. Затем официальные лица матча приняли решение перенести встречу из-за плохой видимости.

Стоит отметить, что «Сассуоло» с пятью очками после пяти матчей уже потерял шансы на выход в плей-офф, бельгийский клуб расположился на второй строчке, имея в активе девять очков и вне зависимости от исхода этого матча продолжит борьбу в турнире.