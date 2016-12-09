Матч Лиги Европы «Генк» - «Соссуоло» перенес на пятницу из-за тумана
Матч
заключительного тура группового этапа Лиги Европы между бельгийским «Генком» и
итальянским «Сассуоло» перенесен на пятницу из-за тумана, сообщает официальный сайт УЕФА.
Матч должен был состояться в четверг и начаться в 21:00 по московскому времени, но главный судья принял решение отложить начало встречи на 15 минут из-за опустившегося тумана на поле. Затем официальные лица матча приняли решение перенести встречу из-за плохой видимости.
#SassuoloGenk: causa nebbia l'arbitro posticipa il match in attesa di eventuali miglioramenti. Fra 15 min altro sopralluogo #UEL #ForzaSasol pic.twitter.com/Pwg7d2l4tr— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 8 декабря 2016 г.
Стоит отметить, что «Сассуоло»
с пятью очками после пяти матчей уже потерял шансы на выход в плей-офф,
бельгийский клуб расположился на второй строчке, имея в активе девять очков и
вне зависимости от исхода этого матча продолжит борьбу в турнире.