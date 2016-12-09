Димитрис Итудис: Горжусь каждым из парней, они боролись всю игру

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над «Миланом» (79:64) в 11-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Поздравляю команду и горжусь каждым из парней. Они боролись всю игру, и 64 набранных миланцами очка говорят об уровне защиты, продемонстрированном нашей командой против талантливого соперника. Мы доминировали в большинстве ситуаций, особенно в третьей и четвертой четвертях. В первой половине не очень получались броски, мы попали всего 41% двухочковых, потому в перерыве разобрались, посмотрели видео и создали себе моменты для атак. Это дало эффект сразу – мы набрали 30 очков в третьем периоде. Это важная победа, но все же, очередной рабочий день в нашем долгом марафоне. Надо оставаться здоровыми душой и телом. И с такой же готовностью преодолевать любые препятствия на пути», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, весомый вклад в победу российского клуба внесли Аарон Джексон и Дмитрий Кулагин, на счету которых по 14 очков. Также стоит отметить, что Аарон совершил 5 подборов и 5 передач, а Дмитрий – 5 подборов и 2 передачи. В следующем туре московский клуб 16 декабря сыграет с мадридским «Реалом».