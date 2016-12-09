«Краснодар» проиграл «Ницце», но вышел в плей-офф Лиги Европы

В матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы «Краснодар» проиграл «Ницце» (1:2), но вышел в плей-офф турнира.

У победителей матча голами отметились Алекси Босетти, реализовавший пенальти и Максим Ле Маршан, а у гостей единственный гол забил Федор Смолов.

Стоит отметить, что с 61-й минуты «Краснодар» играл в меньшинстве, Андреас Гранквист получил красную карточку за грубую игру в своей штрафной.

В параллельном матче группы I «Зальцбург» обыграл «Шальке» со счетом 2:0.

Таким образом в плей-офф турнира из группы с первого места с 15-ю очками вышел «Шальке», со второго – «Краснодар», у которого семь очков. «Зальцбург», занявший третье место с семью очками в плей-офф не вышел, как и «Ницца», которая расположилась на четвертом месте, имея в активе шесть очков.

Напомним, жеребьевка матчей 1/16 финала Лиги Европы пройдет 12 декабря в швейцарском Ньоне.

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