«Краснодар» проиграл «Ницце», но вышел в плей-офф Лиги Европы
В матче
заключительного тура группового раунда Лиги Европы «Краснодар» проиграл «Ницце»
(1:2), но вышел в плей-офф турнира.
У
победителей матча голами отметились Алекси Босетти, реализовавший пенальти и
Максим Ле Маршан, а у гостей единственный гол забил Федор Смолов.
Стоит
отметить, что с 61-й минуты «Краснодар» играл в меньшинстве, Андреас Гранквист
получил красную карточку за грубую игру в своей штрафной.
В параллельном
матче группы I
«Зальцбург» обыграл «Шальке» со счетом 2:0.
Таким
образом в плей-офф турнира из группы с первого места с 15-ю очками вышел «Шальке»,
со второго – «Краснодар», у которого семь очков. «Зальцбург», занявший третье
место с семью очками в плей-офф не вышел, как и «Ницца», которая расположилась
на четвертом месте, имея в активе шесть очков.
Напомним, жеребьевка матчей 1/16 финала Лиги Европы пройдет 12 декабря в швейцарском Ньоне.
Лига Европы
Групповой этап
6-й тур
Матч
Голы
Смолов 52 (0:1). Босетти 63 (1:1 - пен.). Ле Марчан 77 (2:1).
Состав
Ницца: Бенитес, Боскальи, Бюрнер, Суке (Рафетраньяна, 74), Бодмер, Ле Марчан, Лусамба, Перро, Марсель, Балотелли (Босетти, 46), Донис (Маю, 68)
Краснодар: Синицын, Налдо, Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов, Газинский, Торбинский (Калешин, 66), Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Смолов
Предупреждения:
Балотелли, 27; Марсель, 54 - Эбуэ Куасси, 26; Гранквист, 41
Удаления:
нет - Гранквист, 61
Судья:
Сандро Шерер (Швейцария)
Место и дата
08 декабря 23:05, Альянц Ривьера, Текстовая трансляция