«Шальке», несмотря на поражение «Зальцбургу», вышел в плей-офф ЛЕ
В матче
заключительного тура группового раунда Лиги Европы «Шальке» на выезде с проиграл
«Зальцбургу» со счетом 2:0.
В составе
победителей голами отметились Ксавер Шлагер и Йосип Радошевич.
В параллельном
матче группы I
«Ницца» дома обыграла «Краснодар»
со счетом 2:1.
Таким образом в плей-офф турнира из группы с первого места с 15-ю очками вышел «Шальке», со второго – «Краснодар», у которого семь очков. «Зальцбург», занявший третье место с семью очками в плей-офф не вышел, как и «Ницца», которая расположилась на четвертом месте, имея в активе шесть очков.
Напомним, жеребьевка матчей 1/16 финала Лиги Европы пройдет 12 декабря в швейцарском Ньоне.
Лига Европы
Групповой этап
6-й тур
Матч
Зальцбург - Шальке 04 - 2:0 (1:0)
Голы
Шлагер 22 (1:0). Радошевич 90 (2:0).
Состав
Зальцбург: Станкович, Швеглер, Лайнер, Чалета-Чар, Уисдом, Шлагер (Ябо, 86), Лазаро (Вольф, 75), Лаймер (Самассеку, 60), Минамино, Радошевич, Рзатковски
Шальке 04: Гифер, Ритер (Учида, 83), Аого, Хёведес, Кайсара, Баба, Керер, Стамбули, Коноплянка (Сэм, 75), Авдижай, Реесе (Шёпф, 58)
Судья:
Раду Мариан Петреску (Румыния)
Место и дата
08 декабря 23:05, Зальцбург Арена, Онлайн-трансляция