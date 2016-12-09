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Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ночь с четверга на пятницу прошли заключительные матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы, по результатам которых определились все участники плей-офф турнира.

В 1/16 финала вышли:

«Фенербахче» (Турция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), АПОЭЛ (Кипр), «Олиимпиакос» (Греция), «Сент-Этьен» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия), «Зенит» (Россия), АЗ (Голландия), «Рома» (Италия), «Астра» (Румыния), «Атлетик» (Испания), «Генк» (Бельгия), «Аякс» (Голландия), «Сельта» (Испания), «Шахтер» (Украина), «Гент» (Бельгия), «Шальке» (Германия), «Краснодар» (Россия), «Фиорентина» (Италия), ПАОК (Греция), «Спарата» (Чехия), «Хапоэль» (Израиль), «Османлыспор» (Турция), «Вильярреал» (Испания).

А также команды, занявшие третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов: «Лудогорец» (Болгария), «Бешикташ» (Турция), менхенгладбахская «Боруссия», «Ростов» (Россия), «Тоттенхэм» (Англия), «Легия» (Польша), «Копенгаген» (Дания), «Лион» (Франция).

Жеребьевка матчей 1/16 финала Лиги чемпионов пройдет 12 декабря в швейцарском Ньоне.

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