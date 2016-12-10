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День в истории. Яну Дюрице – 35 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

10 декабря свое 35-летие отмечает бывший защитник подмосковского «Сатурна» и московского «Локомотива» Ян Дюрица. Ныне он выступает за турецкий «Трабзонспор».

За свою профессиональную карьеру Дюрица выступал в шести клубах. Это словацкие ДАК и «Артмедиа», российские «Сатурн» и «Локомотив» и немецкий «Ганновер».

Вместе с «Локомотивом» Дюрица побеждал в Кубке России в сезоне-2014/2015, а сезоном ранее выигрывал бронзовые медали РФПЛ.

В составе сборной Словакии Дюрица провел более 80 матчей и забил четыре мяча.

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