День в истории. Яну Дюрице – 35 лет!
10 декабря свое 35-летие отмечает бывший защитник
подмосковского «Сатурна» и московского «Локомотива» Ян Дюрица. Ныне он
выступает за турецкий «Трабзонспор».
За свою профессиональную карьеру Дюрица выступал в шести
клубах. Это словацкие ДАК и «Артмедиа», российские «Сатурн» и «Локомотив» и
немецкий «Ганновер».
Вместе с «Локомотивом» Дюрица побеждал в Кубке России в
сезоне-2014/2015, а сезоном ранее выигрывал бронзовые медали РФПЛ.
В составе сборной Словакии Дюрица провел более 80 матчей и
забил четыре мяча.
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