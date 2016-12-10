«Лестер» - «Манчестер Сити». Начало текстовой трансляции – 20:30 мск

В субботу в матче 15-го тура чемпионата Англии сыграют «Лестер» и «Манчестер Сити».

Их матч пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и начнется в 20:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После 14 туров у «Лестера» было 13 очков. Он занимал 16-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Манчестер Сити» было 30 очков. Он шел четвертым.