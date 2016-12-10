«Лестер» - «Манчестер Сити». Начало текстовой трансляции – 20:30 мск
В субботу в матче
15-го тура чемпионата Англии сыграют «Лестер» и «Манчестер Сити».
Их матч пройдет в
Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и начнется в 20:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
После 14 туров у «Лестера» было 13 очков. Он занимал 16-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Манчестер Сити» было 30 очков. Он шел четвертым.
Матч
Место и дата
10 декабря 20:30, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция
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