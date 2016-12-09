«Спарта» проиграла «Интеру», Караваев отыграл весь матч
В матче
заключительного тура группового раунда Лиги Европы «Интер» дома обыграл «Спарту»
со счетом 2:1.
В составе
победителей дубль оформил Эдер, а у гостей единственный мяч забил Лукаш
Марачек.
У чешской
команды на 65-й минуте была возможность сравнять счет в матче, но Боржек Дочкал
не реализовал пенальти.
Стоит
отметить, российский защитник команды из Праги Вячеслав Караваев провел на поле
все 90 минут матча.
В
параллельном матче группы К израильский «Хапоэль» сыграл вничью с английским «Саутгемптоном»
(1:1).
Таким
образом в плей-офф турнира из группы с первого места с 12-ю очками вышла «Спарта»,
со второго – «Хапоэль», у которого восемь очков. «Саутгемптон», занявший третье
место с восемью очками в плей-офф не вышел, как и «Интер», который расположился
на четвертом месте, имея в активе шесть очков.
Напомним,
жеребьевка матчей 1/16 финала Лиги Европы пройдет 12 декабря в швейцарском
Ньоне.
Лига Европы
Групповой этап
6-й тур
Матч
Голы
Эдер 23 (1:0). Маречек 54 (1:1). Эдер 90 (2:1).
Состав
Интер: Карриссо, Мурильо, Андреолли, Ансалди, Раноккиа, Мианге, Мело, Эдер, Паласио (Перишич, 46), Биабиани, Пинамонти (Бакайоко, 80)
Спарта: Коубек, Голек, Мазух, Караваев, Кадлец М., Намойнесу, Чермак (Сачек, 78), Маречек, Дочкал, Юлиш (Дудль, 89), Лафата (Пулкраб, 74)
Незабитые пенальти
Дочкал (Спарта), 65
Предупреждения:
Раноккиа, 73 - нет
Судья:
Барт Фертентен (Бельгия)
Место и дата
08 декабря 23:05, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция