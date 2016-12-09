«Спарта» проиграла «Интеру», Караваев отыграл весь матч

В матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы «Интер» дома обыграл «Спарту» со счетом 2:1.

В составе победителей дубль оформил Эдер, а у гостей единственный мяч забил Лукаш Марачек.

У чешской команды на 65-й минуте была возможность сравнять счет в матче, но Боржек Дочкал не реализовал пенальти.

Стоит отметить, российский защитник команды из Праги Вячеслав Караваев провел на поле все 90 минут матча.

В параллельном матче группы К израильский «Хапоэль» сыграл вничью с английским «Саутгемптоном» (1:1).

Таким образом в плей-офф турнира из группы с первого места с 12-ю очками вышла «Спарта», со второго – «Хапоэль», у которого восемь очков. «Саутгемптон», занявший третье место с восемью очками в плей-офф не вышел, как и «Интер», который расположился на четвертом месте, имея в активе шесть очков.

Напомним, жеребьевка матчей 1/16 финала Лиги Европы пройдет 12 декабря в швейцарском Ньоне.

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