«Саутгемптон» сыграл вничью с «Хапоэлем» и вылетел из Лиги Европы
В матче
заключительного тура группового раунда Лиги Европы «Саутгемптон» дома сыграл
вничью с израильским «Хапоэлем» (1:1).
У гостей
единственный мяч забил Маор Буцагло, а у англичан отличился Вирджил ван Дейк,
забивший на первой компенсируемой минуте.
В
параллельном матче группы К израильский «Интер» обыграл чешскую «Спарту» со
счетом 2:1.
Таким
образом в плей-офф турнира из группы с первого места с 12-ю очками вышла «Спарта»,
со второго – «Хапоэль», у которого восемь очков. «Саутгемптон», занявший третье
место с восемью очками в плей-офф не вышел, как и «Интер», который расположился
на четвертом месте, имея в активе шесть очков.
Напомним,
жеребьевка матчей 1/16 финала Лиги Европы пройдет 12 декабря в швейцарском
Ньоне.
Лига Европы
Групповой этап
6-й тур
Матч
Саутгемптон - Хапоэль Б-Ш - 1:1 (0:0)
Голы
Бузагло 79 (0:1). ван Дейк 90 (1:1).
Состав
Саутгемптон: Форстер, Соареш, Йошида, ван Дейк, Бертран, Рэдмонд, Симс (Тадич, 59), Дэвис, Хёйбьерг (Уорд-Проуз, 82), Ромеу, Остин (Лонг, 39)
Хапоэль Б-Ш: Гореш, Витор, Корхут (Шабтай, 77), Цедек, Ради, Бузагло, Сахар (Мараньо, 68), Огу, Хобан (Гадир, 56), Нвакаеме, Биттон
Предупреждения:
Бертран, 48 - Огу, 42; Витор, 45; Цедек, 61; Гореш, 81
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
08 декабря 23:05, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция