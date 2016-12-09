«Саутгемптон» сыграл вничью с «Хапоэлем» и вылетел из Лиги Европы

В матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы «Саутгемптон» дома сыграл вничью с израильским «Хапоэлем» (1:1).

У гостей единственный мяч забил Маор Буцагло, а у англичан отличился Вирджил ван Дейк, забивший на первой компенсируемой минуте.

В параллельном матче группы К израильский «Интер» обыграл чешскую «Спарту» со счетом 2:1.

Таким образом в плей-офф турнира из группы с первого места с 12-ю очками вышла «Спарта», со второго – «Хапоэль», у которого восемь очков. «Саутгемптон», занявший третье место с восемью очками в плей-офф не вышел, как и «Интер», который расположился на четвертом месте, имея в активе шесть очков.

Напомним, жеребьевка матчей 1/16 финала Лиги Европы пройдет 12 декабря в швейцарском Ньоне.

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