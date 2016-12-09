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«Саутгемптон» сыграл вничью с «Хапоэлем» и вылетел из Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы «Саутгемптон» дома сыграл вничью с израильским «Хапоэлем» (1:1).

У гостей единственный мяч забил Маор Буцагло, а у англичан отличился Вирджил ван Дейк, забивший на первой компенсируемой минуте.

В параллельном матче группы К израильский «Интер» обыграл чешскую «Спарту» со счетом 2:1.

Таким образом в плей-офф турнира из группы с первого места с 12-ю очками вышла «Спарта», со второго – «Хапоэль», у которого восемь очков. «Саутгемптон», занявший третье место с восемью очками в плей-офф не вышел, как и «Интер», который расположился на четвертом месте, имея в активе шесть очков.

Напомним, жеребьевка матчей 1/16 финала Лиги Европы пройдет 12 декабря в швейцарском Ньоне.

Лига Европы
Групповой этап
6-й тур

Матч

Саутгемптон - Хапоэль Б-Ш - 1:1 (0:0)

Голы

Бузагло 79 (0:1). ван Дейк 90 (1:1).

Состав

Саутгемптон: Форстер, Соареш, Йошида, ван Дейк, Бертран, Рэдмонд, Симс (Тадич, 59), Дэвис, Хёйбьерг (Уорд-Проуз, 82), Ромеу, Остин (Лонг, 39)

Хапоэль Б-Ш: Гореш, Витор, Корхут (Шабтай, 77), Цедек, Ради, Бузагло, Сахар (Мараньо, 68), Огу, Хобан (Гадир, 56), Нвакаеме, Биттон

Предупреждения:

Бертран, 48 - Огу, 42; Витор, 45; Цедек, 61; Гореш, 81

Судья:

Паоло Тальявенто (Италия)

Место и дата

08 декабря 23:05, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

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