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Игорь Шалимов: В Лиге Европы мы выступили удачно, за исключением позора в Ницце

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение своих подопечных от «Ниццы» (1:2) в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

- Понятно, что мы недовольны игрой и результатом, - приводит слова Шалимова «Матч ТВ». - Мы знали, что соперник поставит второй состав. У них впереди важный матч в чемпионате Франции. Мы играли плохо и вяло, не было должного настроя, который вроде бы был и не нужен, учитывая, что эта игра ничего не решала. Играли против 19-летних пацанов и должны были побеждать в любом случае. За такую игру нам надо извиниться.

- Судья в этом матче давал много карточек. Андреас Гранквист получил прямую красную. Вы согласны с такими решениями арбитра?
- На Гранквисте не то что карточки... Даже нарушения не было. Но до этого мы такое безобразие творили... У «Ниццы» молодая команда, они нервничали. А мы опытнее и старше и просто не успевали.

- Многие футболисты «Краснодара» играли на непривычных для себя позициях. Это было вызвано исключительно с кадровыми трудностями, или вы ещё и экспериментировали?
- У нас было 11 полевых игроков на этот матч. До этого хорошо нагрузился Виталий Калешин, поэтому мы оставили его в запасе. Кто был готов - тот и сыграл. Эта расстановка явно не на будущее.

- Подведите итог выступления «Краснодара» в первой части сезона?
- Где-то в чемпионате недобрали немного очков, может даже много. Что касается Лиги Европы, мы выступили удачно, за исключением позора, который был в Ницце.

Напомним, несмотря на поражение подопечные Игоря Шалимова вышли в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе.

Матч

Ницца - Краснодар - 2:1 (0:0)

Голы

Смолов 52 (0:1). Босетти 63 (1:1 - пен.). Ле Марчан 77 (2:1).

Состав

Ницца: Бенитес, Боскальи, Бюрнер, Суке (Рафетраньяна, 74), Бодмер, Ле Марчан, Лусамба, Перро, Марсель, Балотелли (Босетти, 46), Донис (Маю, 68)

Краснодар: Синицын, Налдо, Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов, Газинский, Торбинский (Калешин, 66), Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Смолов

Предупреждения:

Балотелли, 27; Марсель, 54 - Эбуэ Куасси, 26; Гранквист, 41

Удаления:

нет - Гранквист, 61

Судья:

Сандро Шерер (Швейцария)

Место и дата

08 декабря 23:05, Альянц Ривьера, Текстовая трансляция

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