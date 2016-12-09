Игорь Шалимов: В Лиге Европы мы выступили удачно, за исключением позора в Ницце
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тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение своих подопечных
от «Ниццы» (1:2) в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.
- Понятно, что мы недовольны игрой и
результатом, - приводит слова Шалимова «Матч ТВ». - Мы знали, что
соперник поставит второй состав. У них впереди важный матч
в чемпионате Франции. Мы играли плохо и вяло, не было
должного настроя, который вроде бы был и не нужен, учитывая, что эта
игра ничего не решала. Играли против 19-летних пацанов и должны были
побеждать в любом случае. За такую игру нам надо извиниться.
- Судья в этом матче давал много
карточек. Андреас Гранквист получил прямую красную. Вы согласны
с такими решениями арбитра?
- На Гранквисте не то что карточки... Даже нарушения не было. Но до этого мы такое безобразие творили... У «Ниццы» молодая команда, они нервничали. А мы опытнее и старше и просто не успевали.
- Многие футболисты «Краснодара» играли
на непривычных для себя позициях. Это было вызвано исключительно с кадровыми
трудностями, или вы ещё и экспериментировали?
- У нас было 11 полевых игроков на этот матч. До этого хорошо нагрузился Виталий Калешин, поэтому мы оставили его в запасе. Кто был готов - тот и сыграл. Эта расстановка явно не на будущее.
- Подведите итог выступления
«Краснодара» в первой части сезона?
- Где-то в чемпионате недобрали немного очков, может даже много. Что касается Лиги Европы, мы выступили удачно, за исключением позора, который был в Ницце.
Напомним, несмотря на поражение подопечные Игоря Шалимова вышли в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе.
Матч
Голы
Смолов 52 (0:1). Босетти 63 (1:1 - пен.). Ле Марчан 77 (2:1).
Состав
Ницца: Бенитес, Боскальи, Бюрнер, Суке (Рафетраньяна, 74), Бодмер, Ле Марчан, Лусамба, Перро, Марсель, Балотелли (Босетти, 46), Донис (Маю, 68)
Краснодар: Синицын, Налдо, Гранквист, Мартынович, Енджейчик, Ахмедов, Газинский, Торбинский (Калешин, 66), Жоаозиньо, Эбуэ Куасси, Смолов
Предупреждения:
Балотелли, 27; Марсель, 54 - Эбуэ Куасси, 26; Гранквист, 41
Удаления:
нет - Гранквист, 61
Судья:
Сандро Шерер (Швейцария)
Место и дата
08 декабря 23:05, Альянц Ривьера, Текстовая трансляция