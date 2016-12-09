Игорь Шалимов: В Лиге Европы мы выступили удачно, за исключением позора в Ницце

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал поражение своих подопечных от «Ниццы» (1:2) в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

- Понятно, что мы недовольны игрой и результатом, - приводит слова Шалимова «Матч ТВ». - Мы знали, что соперник поставит второй состав. У них впереди важный матч в чемпионате Франции. Мы играли плохо и вяло, не было должного настроя, который вроде бы был и не нужен, учитывая, что эта игра ничего не решала. Играли против 19-летних пацанов и должны были побеждать в любом случае. За такую игру нам надо извиниться.

- Судья в этом матче давал много карточек. Андреас Гранквист получил прямую красную. Вы согласны с такими решениями арбитра?

- На Гранквисте не то что карточки... Даже нарушения не было. Но до этого мы такое безобразие творили... У «Ниццы» молодая команда, они нервничали. А мы опытнее и старше и просто не успевали.

- Многие футболисты «Краснодара» играли на непривычных для себя позициях. Это было вызвано исключительно с кадровыми трудностями, или вы ещё и экспериментировали?

- У нас было 11 полевых игроков на этот матч. До этого хорошо нагрузился Виталий Калешин, поэтому мы оставили его в запасе. Кто был готов - тот и сыграл. Эта расстановка явно не на будущее.

- Подведите итог выступления «Краснодара» в первой части сезона?

- Где-то в чемпионате недобрали немного очков, может даже много. Что касается Лиги Европы, мы выступили удачно, за исключением позора, который был в Ницце.

Напомним, несмотря на поражение подопечные Игоря Шалимова вышли в плей-офф Лиги Европы со второго места в группе.