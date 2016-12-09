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Мирча Луческу: Есть много позиций, которые нужно укреплять

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал поражение своих подопечных от АЗ (2:3) в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

- Сегодня ваша бывшая команда одержала победу в матче, который тоже ничего не решал с точки зрения турнирного положения.
- Потому что они знаю, как играть. Они играли практически вторым составом, но это не имеет для них значения, потому что каждый знает, как действовать на поле. Раз вы спросили, то футболисты, которые вышли на поле, находятся в составе 3-4 года, каждый знает, как и когда ускоряться, когда сбавлять скорость, создавать численное преимущество на фланге. Это молодые игроки, у них есть желание, они голодные и всегда хотят добиться хорошего результата. Надеюсь, в таком же направлении будет двигаться и «Зенит».

Недоволен сегодняшним результатом. Недоволен тем, что вышли расслабленными. Было чемоданное настроение, были почти в отпуске. Проиграли почти все единоборства в середине поля и соперник развивал атаки через эту зону. Во втором тайме вышли по-другому настроенными. Было видно, что все хотят отыграться, создали много моментов. К сожалению, все фланговые передачи не дошли до наших адресатов, а таких передач было много. Еще очень много вещей нужно наладить, соблюдать принципы ведения игры. Если бы Ломбертс просто выбил мяч в аут и все сели бы за линию мяча, то не было бы быстрой атаки соперника и невероятного гола в наши ворота. Отсутствие концентрации внимания и неверная интерпретация игровых моментов приводит к таким эпизодам. Это один из примеров, я никого не осуждаю. Были хорошие моменты, но не более того.

- Юсупов провел за последние два матча очень много времени на поле. Как оцените его игру?
- Мне он понравился и в начале чемпионата, но затем он получил травму. Если отвечать на ваш вопрос конкретно, то он мне понравился, он ускорял игру и ускорялся, находил адресатов и был полезен в завершающей стадии. Я, наверное, ошибся, что не начал выпускать его в основном составе чуть раньше.

- Чего ждете от жеребьевки?
- Меня никогда не интересовало, какой соперник попадется моей команде. Все игры сложные, все хотят пройти дальше, все будут биться не на жизнь, а на смерть. Есть два месяца до этой игры, многое может произойти и должно произойти.

- Какие позиции вы хотите усилить?
- Есть много позиций, которые нужно укреплять, но не просто укреплять. Не будем забывать, что когда я принимал команду, ее средний возраст составлял 29 лет. Мак, Жулиано и Новосельцев чуть снизили этот порог, но он все равно высокий. Нужны, конечно, новые игроки, чтобы подняться до уровня претензий и «Зенита», и города, и руководства. Жизнь такая штука - годы идут, и они не делают нас моложе. В таком возрасте уже сложнее восстанавливаться - голеностоп, колени, пах и так далее.

- Не было ли впечатления, что хозяева больше хотели выиграть?
- Это было главным фактором сегодня. Мотивация соперника была выше, чем наша, и это было видно весь первый тайм, поэтому у хозяев и было такое преимущество. Было видно, как они борятся за каждый мяч. Наши центральные защитники не очень хорошо взаимодействовали, они редко играют в таком сочетании. Могли сыграть по-другому перед первым голом, могли не садиться в штрафную площадку и то же самое перед третьим мячом. Скорее всего, я виноват, что не смог передать футболистам более жесткий настрой, чтобы мы выиграли в этом матче.

Напомним, после этого матча в активе «Зенита» осталось 15 очков, петербуржцы вышли из группы с первого места. АЗ с восемью очками занял второе место и так же вышел в следующую стадию.

Матч

Алкмар - Зенит - 3:2 (2:0)

Голы

Риенстра 7 (1:0). Хапс 44 (2:0). Жулиано 58 (2:1). Танкович 67 (3:1). Вуйтенс 80 (3:2 - автогол).

Состав

Алкмар: Роше, Хапс, Йоханссон, Риенстра, Люккассен, Вуйтенс, Танкович (Соуза, 69), Бель Хассани (Джаханбахш, 70), Мюрен, Вегорст, Сьютенс (ван Оверем, 72)

Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Анюков, Ломбертс, Хави Гарсия (Юсупов, 61), Жулиано, Мак, Жирков, Витсель, Дзюба, Джорджевич (Кокорин, 46)

Предупреждения:

Бель Хассани, 65; Йоханссон, 82 - нет

Место и дата

08 декабря 21:00, АФАС, Текстовая трансляция

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