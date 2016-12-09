Роберт Мак: Главной целью было первое место в группе, и она достигнута
Полузащитник
«Зенита» Роберт Мак прокомментировал поражение от АЗ (2:3) в матче
заключительного тура группового этапа Лиги Европы.
- В первом тайме голландцы были немного лучше, у них
набралось больше моментов. В итоге они до перерыва забили два мяча. Во втором
тайме мы пытались поймать соперника на ошибках, и явно выглядели лучше, чем в
первой половине. Создали несколько хороших моментов, забили гол... Но тут счет
стал 3:1. Пытались его сравнять, но в целом «АЗ» был сегодня лучше.
- «Зенит» смог сделать счет 3:2 минут за 10 до конца игры. На большее сил не хватило?
- Пытались уйти от поражения до последнего, и такая возможность была, да и времени хватало. Но «АЗ» хорошо играл и в обороне. Да и их третий гол нас немного подкосил. Впрочем, мы в принципе играли не так хорошо, как мы умеем. Так или иначе на групповом этапе «Зенит» добился хорошего результата. Теперь надо ждать жеребьевки и смотреть вперед с оптимизмом.
- Чего сейчас больше — положительных эмоций от первого места в группе или разочарования от поражения в последнем туре?
- Не скажу, что испытываю огромное разочарование. В пяти предыдущих матчах Лиги Европы мы показали хороший футбол. Должны были выигрывать и сегодня, но не получилось. В любом случае главной целью было первое место в группе, и она достигнута. Теперь надо готовится к плей-офф.
Напомним, после этого матча в активе «Зенита» осталось 15 очков, петербуржцы вышли из группы с первого места. АЗ с восемью очками занял второе место и так же вышел в следующую стадию.
Матч
Голы
Риенстра 7 (1:0). Хапс 44 (2:0). Жулиано 58 (2:1). Танкович 67 (3:1). Вуйтенс 80 (3:2 - автогол).
Состав
Алкмар: Роше, Хапс, Йоханссон, Риенстра, Люккассен, Вуйтенс, Танкович (Соуза, 69), Бель Хассани (Джаханбахш, 70), Мюрен, Вегорст, Сьютенс (ван Оверем, 72)
Зенит: Лодыгин, Новосельцев, Анюков, Ломбертс, Хави Гарсия (Юсупов, 61), Жулиано, Мак, Жирков, Витсель, Дзюба, Джорджевич (Кокорин, 46)
Предупреждения:
Бель Хассани, 65; Йоханссон, 82 - нет
Место и дата
08 декабря 21:00, АФАС, Текстовая трансляция